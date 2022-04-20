Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 ve F-35 krizinde herhangi bir çözümün söz konusu olup olmadığına ilişkin, "Bu yaklaşım devam ederse şimdi olmasa bile önümüzdeki süreçte gelebileceğine inanıyorum." dedi.

Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, dış politikada öne çıkan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Montrö'nün ihlal edilmesi talebiyle herhangi bir teklifin gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, Çavuşoğlu, doğrudan böyle bir teklifin gelmediğini, yaşanan süreçte ilk olarak Rusya'nın 4 gemisinin savaş başladıktan sonra geçmemesini istediklerini belirterek, "NATO'nun da bizim de (Karadeniz'de) katılacağımız önceden planlanmış bir tatbikatı vardı. Bunun için de İtalyan, İngiliz savaş gemilerinin Boğazdan geçmesi gerekiyordu. Onlara da böyle bir tatbikatı şimdi yapmamızın doğru olmayacağını, ertelememiz gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Asya, İskandinavya ve Balkan ülkelerinden ciddi sayıda insanın tatil için Türkiye'ye gelmesini, Ukrayna ve Rusya'dan ise turist sayısında düşüş bekledikleri ifade ederek, "Burada saydıklarım Antalya ile ilgili. Diğer yerlere gelen turistleri Avrupa'dan gelenlerle telafi edebiliyoruz. Turizm bakanımın bana anlattıklarını size aktarıyorum. Bu savaş ortamında turizm sezonunun en az şekilde etkilenmesi için çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya arasındaki olası bir anlaşmada güvenlik boyutunun garantörlüğünü üstlenmek için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin prensipte bunu kabul ettiğini ancak Ukrayna'nın istediği şekilde garantörlük uygulamasının NATO'nun 5. maddesine benzer şekilde düzenlenmesi isteğine Ankara dahil herkesin "hayır" dediğini dile getirdi.

Ukrayna kriziyle Türkiye'nin önemini herkes gördü

Avrupa ve ABD ile ilgili ilişkilerin olumlu gelişmesiyle gümrük birliği, vize serbestisi, demir ve çelik üzerindeki vergilerin kaldırılması gibi konularda somut adımlar görülmesi anlamında emarelerin olup olmadığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, söylemde olumlu emarelerin olduğunu ancak somut adımların görülmesini gerektiğini belirterek, "Ukrayna kriziyle Türkiye'nin önemini herkes gördü ama bunun geçici bir yaklaşım olmaması gerekiyor. Dün de önemimiz ortadaydı yarın da Türkiye'nin bölgesi ve ötesi için önemi daha da artacak." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda emareler olup olmadığı sorusuna, "Daha esnek olduklarını görüyoruz, bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. (ABD Başkanı Joe) Biden ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde Biden'ın teklif ettiği stratejik mekanizma kuruldu. Bakan yardımcıları düzeyinde Ankara'da görüşme gerçekleştirdik. 18 Mayıs'ta bakanlar düzeyinde görüşeceğiz." yanıtını verdi.

S-400 ve F-35 krizinde herhangi bir çözümün söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya ise Çavuşoğlu, "Bu yaklaşım devam ederse şimdi olmasa bile önümüzdeki süreçte gelebileceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Kazma vurulduktan sonra 4-5 yıl içinde bu proje tamamlanır"

Mayısın üçüncü haftasında önce Filistin'e ardından İsrail'e gideceklerini belirten Çavuşoğlu, taraflarla diyaloğun her zaman faydası olduğunun altını çizerek, "Sadece (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas değil Hamas da İsrail'le Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanımızdan ilişkileri normalleştirin diye talepte bulundular." ifadesini kullandı.

İsrail'le bir doğal gaz boru hattıyla ilgili soruya da "Bence olur" yanıtını veren Çavuşoğlu, "Öyle gözüküyor ki İsrail kara sularında ve kıta sahanlığında çok ciddi rezervler var. Bu rezervlerin uluslararası piyasalara ve özellikle Avrupa'ya gidebilmesi için en ekonomik olan güzergah Türkiye. Onun dışında bir alternatif uygun değil. Bu fırsattan istifade bu projeleri hayata geçirebiliriz. Karar alındıktan sonra, kazma vurulduktan sonra 4-5 yıl içinde bu proje tamamlanır." dedi.

(Bitti)