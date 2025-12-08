Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin "8 Aralık Hürriyet Bayramı"nı kutladı

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, 8 Aralık'ın Suriye için önemli bir gün olduğunu belirterek Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Yılmaz, Suriye'deki zulmün sona ermesinin yıl dönümünü kutlayarak, Suriye halkını selamladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, 8 Aralık'ın Suriye için "eşsiz acılarla yoğrulmuş bir milletin, teslim olmayan bir halkın mücadelesinin kutlu günü" olduğunu belirterek, " Türkiye, o karanlık günlerde nasıl Suriye halkının yanında olduysa, bugün de aynı kararlılıkla yanınızdadır, yarınlarınızı inşa edeceğiniz bu onurlu yürüyüşte yine ve yeniden sizinle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Suriye'nin "8 Aralık Hürriyet Bayramı"na ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda Yılmaz, "Suriye halkını işkencelere, toplu ölümlere, varil bombalarına, tecavüzlere, yurtlarından çıkarılmaya zorlayan zulmün bitişinin yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

Yılmaz, yıllar boyunca yaşanan acılara yakından şahitlik ettiklerini aktararak, bir evladını toprağa verip diğerini korumak için dimdik duran anneleri, şehri yıkılırken bile umudunu saklayan gençleri, sevdiklerini toprağa verdikten sonra gözyaşını silemeden yeniden savaşmaya koşup zafer gününe inanan yürekleri gördüklerini belirtti.

Bu yüzden "8 Aralık'ın eşsiz acılarla yoğrulmuş bir milletin, teslim olmayan bir halkın mücadelesinin kutlu günü" olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Böylesine ağır bir zulme tanık olmak da böyle bir hürriyet anına erişmek de her kula, her komutana, her millete nasip olmaz. Allah bu zaferi tamamına erdirsin; yaraları sarsın, umutları büyütsün." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, ayrıca şunları kaydetti:

"Şunu da yürekten söylemek isterim, Türkiye, o karanlık günlerde nasıl Suriye halkının yanında olduysa, bugün de aynı kararlılıkla yanınızdadır, yarınlarınızı inşa edeceğiniz bu onurlu yürüyüşte yine ve yeniden sizinle olmaya devam edecektir. Suriye milletinin kardeşçe, birlik içinde, barış ve huzur dolu bir geleceği yeniden inşa edeceği günlere kavuşması için dua ediyor, yıllardır bu mücadelede emeği olan herkesin alın terini, fedakarlığını, direncini yürekten selamlıyorum. 8 Aralık Hürriyet Bayramı kutlu olsun. Tebrikler Suriye."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 Ekim'de Bakan Yardımcısı Yılmaz'a Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği görevini tebliğ etmişti.



