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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Kosova'da

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova'nın güneyindeki Prizren ve Mamuşa belediyelerini ziyaret etti.

Serim, ülkedeki tek Türk belediyesi olma özelliğini taşıyan Mamuşa ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile görüştü.

Bakan Yardımcısı Serim, Mamuşa Merkez Camisi'nde cemaatle bir araya gelerek cuma namazını kıldı.

Daha sonra Prizren'e geçen Serim, Çiriyaz Kardeşler (Motrat Qiriazi) İlkokulu'nu ziyaret etti, Türk öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Kosova Demokratik Türk Partisine (KDTP) ziyarette bulunan Serim, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ve KDTP Milletvekili Enis Kervan'la bir araya geldi, Kosova'daki Türk toplumunu ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Prizren'in merkezinde yer alan Şadırvan Meydanı'ndaki Osmanlı döneminden kalan eserleri de inceleyen Serim, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Başkonsolos Celal Doğan ve çalışanlarla görüştü.

Serim, iki günlük Kosova ziyaretinin sonunda Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlu, NATO'nun ülkedeki Barış Gücü (KFOR) kapsamında görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Serim, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel'den Mehmetçiğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı ve askerlerle iftar yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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