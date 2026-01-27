Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, İngiltere İçişleri Bakanlığından yetkili Norris ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, İngiltere İçişleri Bakanlığında Sınır Güvenliği ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Alex Norris ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve İngiltere arasındaki göç işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede, göç alanında Türkiye ve İngiltere arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alındı.

