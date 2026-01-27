Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, İngiltere İçişleri Bakanlığından yetkili Norris ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, İngiltere İçişleri Bakanlığında Sınır Güvenliği ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Alex Norris ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, göç alanında Türkiye ve İngiltere arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alındı.