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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Engelke ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Engelke ile görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Hans-Georg Engelke ile görüştü. Görüşmede, vize, göç ve terörizmle mücadele alanlarındaki işbirliği konularının ele alındığı duyruldu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Hans-Georg Engelke ile görüştü. Görüşmede, vize, göç ve terörizmle mücadele alanlarındaki işbirliği konularının ele alındığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Ali Özel, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Hans-Georg Engelke ile görüştü. Görüşmede, vize, göç ve terörizmle mücadele alanlarındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkilerimiz ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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