Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran-Türkiye İlişkilerini Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran-Türkiye İlişkilerini Görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerine dair yeni stratejiler üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İran- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ile Necefzade başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.

Bakanlığın bir diğer paylaşımına göre de Yılmaz, Türk-Alman Üniversitesi ve Köln Üniversitesi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Değişen Küresel Düzen: Türkiye, AB ve Dünya" başlıklı konferansa çevrim içi katılarak hitapta bulundu.

Bakan Yardımcısı, değişen küresel düzenin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bakış açılarını, stratejik yaklaşım ve öngörüyü, daha yakın işbirliğini, karşılıklı saygıyı ve ortak sorumluluk paylaşımını gerekli kıldığını vurguladı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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