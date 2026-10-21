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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya Cenevre'de Sudan toplantısında hitapta bulundu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Sudan'daki 6. İstişare Toplantısı kapsamında Cenevre'de temaslarda bulundu. Kulaklıkaya, toplantının gerilimleri azaltma oturumunda hitapta bulundu ve Norveç, Libya, İsviçre ile BM temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Sudan'daki Barış Girişimleri ve Çabalarının Eşgüdümünü Güçlendirmeye Yönelik 6. İstişare Toplantısı kapsamında geldiği Cenevre'de temaslar gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kulaklıkaya'nın temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Kulaklıkaya'nın, Cenevre'de düzenlenen Sudan'daki Barış Girişimleri ve Çabalarının Eşgüdümünü Güçlendirmeye Yönelik 6. İstişare Toplantısının "Gerilimleri Azaltma Çabaları: Son Gelişmeler, Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı oturumuna katılarak hitapta bulunduğu aktarıldı.

Kulaklıkaya'nın, toplantı marjında Norveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Motzfeldt Kravik, Libya Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevini yürüten Tahir Baour, İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Alexandre Fasel ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile ayrı ayrı bir araya geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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