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Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York'ta UNICEF yetkilisiyle görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York'ta UNICEF yetkilisiyle görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, New York'ta UNICEF Ortaklıklardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile bir araya geldi. Görüşme, BM 81. Genel Kurulu marjında gerçekleşti ve Dışişleri Bakanlığı tarafından X hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, New York'ta UNICEF Ortaklıklardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortaklıklardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile New York'ta görüştü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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