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Bakan Yardımcısı Ekinci, Çin Komünist Partisi yetkilisi Jin'le Pekin'de görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Departmanı Bakan Yardımcısı Jin Xin'le Pekin'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Departmanı Bakan Yardımcısı Jin Xin'le Pekin'de bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ekinci ile Jin, Pekin'de görüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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