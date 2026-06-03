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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, İskeçe ve Gümülcine müftüleri ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Trampa, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile bir araya geldi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda Bozay'ın, Trampa, Şerif ve Hasan ile görüştüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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