Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Llewellyn ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Edward Llewellyn ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Edward Llewellyn ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Edward Llewellyn'le Ankara'da görüştü" ifadelerine yer verildi.

