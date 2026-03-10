Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Llewellyn ile Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Edward Llewellyn ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
Kaynak: ANKA