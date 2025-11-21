Diş Hekimliği Günü'nde Ağız ve Diş Sağlığı Sorunlarına Dikkat Çekildi

EDİRNE Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Hasret Kolcular, "Avrupa'da 5 olan yılda diş hekimliğine gitme sıklığı, ülkemizde 0,68'dir. Diş hekimlerine gitme sıklığının düşük olmasıyla, kronik ve yıkıcı özellikte olan ağız ve diş sorunlarında tedavi, genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşmektedir" dedi.

Edirne'de 17-23 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla, Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta, İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Edirne Diş Hekimleri Odası tarafından çelenk konulmasıyla başlayan törende, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Alparslan Bülbül, Edirne Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Hasret Kolcular, diş hekimleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Edirne Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Hasret Kolcular, konuşmasında, kontrolsüz biçimde yeni diş hekimliği fakültelerinin açıldığına dikkat çekerek, bunun diplomalı işsizliği artırdığına vurgu yaptı. Kolcular, "Avrupa'da 5 olan yılda diş hekimliğine gitme sıklığı, ülkemizde 0,68'dir. Diş hekimlerine gitme sıklığının düşük olmasıyla, kronik ve yıkıcı özellikte olan ağız ve diş sorunlarında tedavi, genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşmektedir. Tedavideki gecikme ise ağız diş sağlığı ve genel sağlığı bozarken, ayrıca sağlığa ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, serbest diş hekimlerinin koruyucu diş hekimliği hizmetlerine her yönüyle katılması ve bu sürece Sağlık Bakanlığı tarafından dahil edilmeleri artık kaçınılmazdır" dedi.

'ÇAĞDAŞ VE BİLİMSEL EĞİTİM'

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir, "Bizler, 1996 yılından bu yana Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü kutlayarak, bakanlığımız ve odalarımızla birlikte toplumun ağız ve diş sağlığına yönelik farkındalığını artırmak, bu doğrultuda sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Diş hekimliği fakülteleri olarak ise çağdaş ve bilimsel eğitimin Avrupa standartlarında en iyi şekilde öğrencilerimize sunulması için durmadan çalışıyoruz. Hep birlikte, halkımızın sağlığını daha üst seviyelere taşımak ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki farkındalığını artırmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

'BAKANLIĞIMIZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI ÖNEMLE ELE ALIYOR'

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da Keşan'daki yeni 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığımız açısından ağız ve diş sağlığı, öncelikli konuların başında gelmektedir. Bunu hem sahada yapılan hizmetlerden hem bakanlığımızın yatırımlarından hem de gerçekleştirilen atamalardan açık şekilde görmekteyiz. Birinci basamakta, diş hekimliğine yönelik koruyucu sağlık hizmetlerimiz, ikinci basamakta ise ağız ve diş sağlığı merkezlerimizde tedavi edici hizmetlerimiz bulunmaktadır. 2026 yılının ilk yarısında Keşan ilçemizde 20 ünitelik yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi hizmete açacağız. Bu da şu anlama geliyor, mevcutta 10 olan diş hekimi sayımıza yeni istihdamların eklenmesi, yeni diş hekimi atamalarıyla hastalarımıza daha iyi şartlarda, daha nitelikli hizmet sunabilmemiz demektir. Bakanlığımız, ağız ve diş sağlığı alanını gerçekten büyük bir önemle ele almaktadır. Birinci basamakta evde sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, gezici diş araçlarımızla hastalarımızın evlerine giderek hizmet vermeye kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalar yürütmekteyiz. Elbette tüm bu hizmetleri diş hekimlerimizin özverisi sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Diş hekimlerimiz son derece fedakar, çalışkan, toplumun ağız ve diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalarımızın şifaya kavuşması için çok kıymetli çalışmalar yapmaktadır" ifadelerini kullandı.