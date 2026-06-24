Dişhek-Sen'den Tuk'un Diş Hekimliğinde Uzmanlık Unvanı Verilmesi Kararına Tepki

(ANKARA) - DİŞHEK-SEN, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun (TUK) diş hekimliğinde uzmanlık unvanı verilmesine ilişkin aldığı 2826 sayılı karara tepki göstererek, "Kurul'un kanunla öngörülmeyen yeni bir uzmanlık kazanma yolu oluşturma yetkisi bulunmamaktadır. Bu kadar geniş kapsamlı bir uzmanlık unvanı dağıtımının sağlık insan gücü planlaması açısından gerekçesi nedir" açıklamasını yaptı.

Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN), Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun (TUK) diş hekimliğinde uzmanlık unvanı verilmesine ilişkin aldığı 2826 sayılı kararı Sağlık Bakanlığı önünde protesto etti.

Sendika üyeleri, "TUK kararı iptal edilsin mesleki birlik korunsun", "Unvan dağıtarak mağduriyet giderilmez", "Toplumun ağız ve diş sağlığı kendi kaderine terk edilemez" ve "Doktora eşit değildir uzmanlığa" yazılı dövizler taşıdı.

DİŞHEK-SEN adına açıklamayı yapan Banu Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün burada toplandık çünkü TUK, diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin hukuki dayanaklarını, liyakat esasını ve kazanılmış hakları temelden sarsan, bir karara imza attı. TUK'un 16 Haziran tarihinde aldığı kararla, 2011-2026 yılları arasında doktora eğitimine başlayan ya da tamamlayan diş hekimlerine belirli koşulları sağlamaları halinde uzmanlık eğitimi sürecinden geçmeden uzmanlık unvanı verilmesinin önü açılmıştır. Bu kararın TUK kurulunca normlar hiyerarşisi atlayarak hangi yetki sınırları içerisinde alındığı ve idari işlemin hangi hukuki formda yürürlüğe konulacağı hususları kamuoyu ile acilen paylaşılmalıdır. Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun görevi; uzmanlık eğitiminin standartlarını belirlemek, eğitim programlarını düzenlemek ve mevcut sistemin işleyişini denetlemektir. Kurulun kanunla öngörülmeyen yeni bir uzmanlık kazanma yolu oluşturma yetkisi bulunmamaktadır."

"KAMU İSTİHDAMI VE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YATIRIM ACİLEN ARTIRILMALIDIR"

"Günümüzde diş hekimliğinin iki temel gündemi bulunmaktadır: İlki giderek derinleşen istihdam sorunu, ikincisi ise diş hekimliği fakültesi sayısı ve kontenjanlarının kontrolsüz artışı sonucu oluşan işsiz diş hekimi ordusudur" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:"

"Mevcut haliyle devam etmesi durumunda 2030 yılına gelindiğinde diş hekimi sayısının 100 bine ulaşacağı öngörülmektedir. Kamusal atamalardaki yetersizlik nedeniyle atama bekleyen on binlerce genç meslektaşımız güvencesizliğe mahkum edilirken, özel sektörün denetimsiz ortamında emeğin değersizleştirilmesi ve düşük ücret odaklı çalışma koşulları sistematik bir soruna dönüşmüştür. Mesleki itibarın, hekim haklarının ve toplumun nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetine erişim hakkının korunabilmesi için, eğitim kadrosu bulunmayan fakülteler kapatılmalı, yeni fakülte açılışlarına son verilmeli, kontenjanlar bilimsel veriler ışığında yeniden düzenlenmeli, kamu istihdamı ve ağız diş sağlığı hizmetlerine yatırım acilen artırılmalı, aile diş hekimliği modeli uygulamaya konulmalı ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri geliştirilerek istihdam olanakları artırılmalıdır."

Bu kadar geniş kapsamlı bir uzmanlık unvanı dağıtımının sağlık insan gücü planlaması açısından gerekçesi nedir? Bu düzenleme sonrasında uzmanlık unvanı alacak binlerce hekimin kamuya atanmasına yönelik bir planlama mevcut mudur? Devlet, bu kişileri üniversitelerde eğitici kadrolarına mı yerleştirmeyi hedeflemektedir? DİŞHEK-SEN olarak; TUK'un 2826 sayılı kararının derhal geri çekilmesini talep ediyor, aksi halde kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA