Dini Nikahlı Eşini Vuran Adam Yakalandı

Dini Nikahlı Eşini Vuran Adam Yakalandı
Aksaray'da İbrahim Demir, dini nikahla birlikte yaşadığı Selvi Kavas'ı tabancayla vurup öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kavas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demir, kaçtığı inşaatın çatısında yakalandı.

AKSARAY'da İbrahim Demir (67), dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Selvi Kavas'ı (50) tabancayla ensesinden vurup öldürdü. Kısa süre önce hakkında uzaklaştırma kararının bittiği belirtilen Demir, kaçıp saklandığı inşaatın çatısında yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 Ortaköy ilçesi Kızılay Mahallesi Yumrukaya Caddesi'nde meydana geldi. Sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen İbrahim Demir, dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Selvi Kavas'ın evine gitti. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Demir, yanında getirdiği tabancayla Kavas'ın ensesine ateş etti. Kavas kanlar içinde kalırken, Demir kaçtı. Silah sesini duyan Selvi Kavas'ın çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kavas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Selvi Kavas'ın cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden İbrahim Demir'in bir inşaatın çatı katında olduğunu tespit etti. Demir, çatıda tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Selvi Kavas'ın 17 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı İbrahim Demir'den şiddet gördüğü, 8 aydır da Demir hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve yakın zamanda bu kararın sona erdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
