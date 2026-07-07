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Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı

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Gazeteci Kayhan Ayhan, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla gözaltına alındı. İBB yolsuzluk davasına ilişkin haber ve paylaşımları soruşturmaya konu oldu.

Gazeteci Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Kayhan Ayhan'ın, Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yolsuzluk davasına ilişkin yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları soruşturmaya konu edildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ayhan, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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