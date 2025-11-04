Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden bazı kişilerin kendileriyle iletişime geçen vatandaşları dini içerikli söylemlerle kandırarak para talep ettiklerini, ardından da sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettiklerini belirledi.

62 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 pos cihazı, 62 cep telefonu, 73 sim kart, 2 SSD kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 masaüstü bilgisayar ile çok sayıda doküman, görsel ve dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.