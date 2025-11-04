Haberler

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşlardan dini içerikli söylemlerle kandırarak para talep ettikleri, ardından tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri tespit edildi.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet üzerinden dini içerikli söylemlerle vatandaşları dolandıran 62 kişiyi gözaltına aldı.
  • Operasyon İstanbul başta olmak üzere 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
  • Aramalarda 2 pos cihazı, 62 cep telefonu, 73 sim kart, 2 SSD kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 masaüstü bilgisayar ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden bazı kişilerin kendileriyle iletişime geçen vatandaşları dini içerikli söylemlerle kandırarak para talep ettiklerini, ardından da sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettiklerini belirledi.

62 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 pos cihazı, 62 cep telefonu, 73 sim kart, 2 SSD kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 masaüstü bilgisayar ile çok sayıda doküman, görsel ve dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
