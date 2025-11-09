Haberler

Dilovası'ndaki Parfüm Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen parfüm fabrikası patlamasında hayatını kaybeden 6 işçi, cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. 2'si çocuk olan işçilerin cenazeleri, gözyaşlarıyla uğurlandı.

(KOCAELİ) - Dilovası'ndaki parfüm fabrikası patlamasında hayatını kaybeden 2'si çocuk 6 işçi, kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Yaşları 16, 17 ve 18 olan Cansu Esatoğlu ile Nisa ve Tuğba Taşdemir, yan yana uğurlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan parfüm fabrikasında dün meydana gelen patlama ve ardından başlayan yangında 2'si çocuk 6 işçi yaşamını yitirdi. Tümü kadın olan işçiler, bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Esma Dikan'ın (65) cenazesi, Vahdet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı'na defnedildi. Şengül Yılmaz'ın (55) cenazesi ise Çardaktepe Camisi'nde kılınan namazın ardından Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hanım Gülek'in (65) cenazesi Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazı sonrasında Orhangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Yaşları 16, 17 ve 18 olan Cansu Esatoğlu ile Nisa ve Tuğba Taşdemir'in cenazeleri de Kayapınar Mezarlığı'nda yan yana kılınan cenaze namazları sonrasında burada toprağa verildi.

