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Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki: 'Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ayakta kalır'

Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki: 'Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ayakta kalır'
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Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesine eşi Dilek Kaya İmamoğlu tepki gösterdi. İmamoğlu, erişim engelinin ifade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının devreye sokulduğunu gösterdiğini belirterek, 'Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır' dedi.

(İSTANBUL)- Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesine tepki gösteren Dilek Kaya İmamoğlu, "Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabına Türkiye'den erişim engellendi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğünü elinden aldınız. Şimdi de sesinin ulaşacağı yolları bir kez daha kapatıyorsunuz. X hesabına yeniden getirilen erişim engeli, ifade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının bir kez daha devreye sokulduğunu gösteriyor. Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır."

Kaynak: ANKA
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