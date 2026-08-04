Dilek İmamoğlu'ndan erişim engeline tepki: 'Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ayakta kalır'

(İSTANBUL)- Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesine tepki gösteren Dilek Kaya İmamoğlu, "Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabına Türkiye'den erişim engellendi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğünü elinden aldınız. Şimdi de sesinin ulaşacağı yolları bir kez daha kapatıyorsunuz. X hesabına yeniden getirilen erişim engeli, ifade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının bir kez daha devreye sokulduğunu gösteriyor. Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır."

Kaynak: ANKA