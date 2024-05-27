Üye Girişi
Haberler

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasım ayında tutuklanan ve cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılmasına karar verildi. Polat, hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra cezaevine geri gönderilecek.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi görecek.

3 AY TEDAVİ GÖRECEK

Uzun zamandır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde sinir krizi geçirerek kendisini yaraladı. Polat'ın vücudunda kesik ve morluklar oluştuğu öğrenen avukatları, tahliye talebinde bulundu. Ancak Polat için istenen talep reddedildi. Gelişmelerin ardından avukatlar Polat'ın tahliyesi için bir kez daha talepte bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Marmara Cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat, kararın ardından geçtiğimiz hafta jandarma ekipleri tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve 1,5 saat tahlil yaptırdı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Raporda Dilan Polat'ın 3 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda tedavi görmesine karar verildi.

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım 2023 günü tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında, Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat Ailesi'ne yönelik açılan ilk soruşturma olan, kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Dilan Polat Güncel Haberler

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 'Lig'in en iyi antrenörü benim' diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi 'Çözüm kısırlaştırma' diyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
500

Yorumlar (6)

Berkay Yılmaz:

tamam işte yolunu bulmuşlar yakında tahliye ama içerde gariban kader mahkumları kafasını duvara vurup kırsa revire bile gidemez yaşasın adalet diyelim

3
0
yanıtYanıtla
oguz kaya:

ordanda da evine

1
1
yanıtYanıtla
Ömer GZKZL:

ha miktir,bu da moda oldu iyice,cezaevi oyun bahçesi mi,,,

1
0
yanıtYanıtla
Rıdvan Doğan:

Aile hayatına alışıp böyle bir hayata geçerseniz ruhunuzda gider sinirizde. Kadının haberi yoksa bu olanlardan, sadece kocasi yapmışsa eğer tüm ailenin hakkina girmis demektir. İnsanlar hata yapabilir ama bu hata geri dönüşü olmayan bir hata. Sadece suçlular cezasını çeksin adalet doğru işlesin. Kimse mağdur olmasın

0
1
yanıtYanıtla
Temha Arak:

sinirleri cok bozulmus

0
0
yanıtYanıtla
Kenan UZUNTAŞ:

hayırlı olsun

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title