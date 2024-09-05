Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın ikinci gününde tekrar hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada 4'ü tutuklu 28 şüphelinin savunması alındı. Ardından müdafi avukatlarının esasa ilişkin savunmalarına yer verildi.

"BİR AİLE YERLE YEKSAN EDİLMİŞTİR"

Esasa ilişkin savunma yapan Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "Bir aile yerle yeksan edilmiştir. Banka hesapları blokelenmiş, insanlar hayatını idame ettiremez hale getirilmiştir. Dosyada somut bir delil söz konusu değildir. Müvekkilim Engin Polat'ın tahliyesini istiyorum. Mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA BULUNAN KISITIN KALDIRILMASI İSTENDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların emanette bulunan eşyalarının imajı alınan ve artık delil değeri taşımayan materyallerinin sanıklara iadesine karar verilmesini talep etti. Duruşmadan vareste tutulmak isteyen sanıkların savunmalarının alınmış olmaları nedeniyle bu taleplerinin kabul edilmesini istedi. Sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması taleplerinin reddini karar verilmesini talep etti. Sadece emekli maaşlarında kısıt bulunan sanıkların emekli maaşlarında bulunan kısıtın kaldırılmasını istedi.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Yurt dışına çıkmamak ve imza atma şartı şeklinde adli kontrol kararı bulunan sanıkların lehlerine bulunan delillerin olduğu belirtilerek imza atma şartının kaldırılmasını istedi. Yurt dışına çıkış kararının devamını talep etti. Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliyeyi gerektirecek şekilde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphelisinin bulunması nazara alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkemenin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmayan ve ağladığı görülen Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat'ın elini tutarak yürüdüğü görüldü. Sıla Doğu ise basın mensuplarına "Dualarınızı esirmeyin" dedi.