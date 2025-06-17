Dikili'de Maki Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
İzmir'in Dikili ilçesinde başlayan maki yangınına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. Yangın, Çandarlı Mahallesi yakınlarında çıktı ve kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İZMİR'in Dikili ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki makilikte saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel