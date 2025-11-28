Dijital Habercilikte Telif Semineri Gerçekleşti

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) tarafından "Dijital Habercilikte Telif Semineri" düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki seminere, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, TİMBİR Genel Başkanı Süleyman Basa, TİMBİR Genel Başkan Vekili Rifat Sait, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya, TİMBİR yönetim kurulu üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin medya dünyasında köklü dönüşümler yarattığını belirterek, genç iletişimcilerin bu değişime en hızlı uyum sağlayan kesim olduğunu söyledi.

Dijital içerik üretiminden telif haklarına kadar birçok başlığın geleceğin medya düzenini belirleyeceğini ifade eden Elmas, iletişim fakültelerinin çağın gerekliliklerine en hızlı adapte olan akademik yapılar olduğunu anlattı.

İletişim dünyasında dijital teknolojilerle birlikte içerik üretiminin hızlandığını, tüketimin ise anlık hale geldiğini kaydeden Elmas, "Bu alan, rekabeti, yarışı ve sürekli yeniliği beraberinde getiriyor. En iyi, en etkili, estetik ve özgün içerik üreten her zaman öne geçecektir." dedi.

"Kaynak göstermeden kullanılıyor"

TİMBİR Genel Başkanı Basa ise dijital telif uygulamasının, gazetecinin emeğini koruyacağını ve sektörde sürdürülebilirliğin önünü açacağını söyledi.

Dijitalleşmenin haber üretimini kolaylaştırdığı kadar izinsiz kopyalama ve "içerik hırsızlığını" da yaygınlaştırdığını ifade eden Basa, "Pek çok haber sitesi, gazetecinin saatlerce emek verdiği haberleri hiçbir izin almadan, kaynak göstermeden alıp kullanıyor. Bu durum hem gazeteciyi hem haber merkezlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Ajanslarımızın geleceği büyük bir soru işareti." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital telif hem etik hem hukuki bir zorunluluktur"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Kaya da dijital habercilikte telif haklarının medya ekosistemi açısından hayati konuma sahip olduğunu belirterek, "Yeni medya düzeninde içerik üreticilerinin haklarının korunması hem etik bir gereklilik hem de hukuki bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Dijitalleşmenin, bilgiye erişimi küresel ve anlık hale getirdiğini belirten Kaya, bu hızlı akışın büyük fırsatlar sunduğu kadar ciddi sorumluluklar da getirdiğini söyledi.

Yerel içerik üretiminin korunmasının sadece bireysel hakların değil, bölgesel kültür ve bilginin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıdığını anlatan Kaya, "Dijital dünyada yerel medyanın güçlenmesi hepimizin sorumluluğudur." dedi.

TİMBİR Genel Başkan Vekili Sait ise dijital habercilikte telif haklarının hem fikir emeğinin hem de kul hakkının korunması açısından hayati önem taşıdığını aktardı.

Türkiye'de basının tarihsel ve toplumsal açıdan büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Sait, dijitalleşmeyle birlikte medya dünyasında hem fırsatların hem risklerin arttığını ifade etti.

Sait, dijital medyanın hızlı yükselişine dikkati çekerek, bu ortamda dezenformasyon, yanlış bilgilendirme ve bilgi kirliliğinin de ciddi sorunlar haline geldiğini anlattı.

TİMBİR'in, dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadele konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Sait, medya okuryazarlığı ve doğrulama mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine değindi.

Alanında uzman isimler konuşma yaptı

Seminerin moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Erdem üstlendi.

Seminerde, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Bülent Kayaş, TİMBİR Genel Başkan Vekili avukat Cüneyd Altıparmak, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Gözübüyük, Anadolu Ajansı Hukuk ve Uyum Müşaviri avukat Şerife Gül Soykan, Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar ve Demirören Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Ersin Ercan konuşmacı olarak yer aldı.