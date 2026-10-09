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Didim Ziraat Odası 12 bin 909'dan fazla kişiye tadım yaptırarak Guinness rekoru kırdı

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Didim Ziraat Odası 12 bin 909'dan fazla kişiye tadım yaptırarak Guinness rekoru kırdı
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Didim Ziraat Odası, 8. Zeytin Festivali kapsamında 12 bin 909'dan fazla kişiye zeytinyağı tadımı yaptırarak Guinness World Records'a adını yazdırdı. Böylece zeytinyağı tadım etkinliği kategorisinde rekor unvanını ilk alan kurum oldu.

Didim Ziraat Odası, "Birden fazla lokasyonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen en büyük zeytinyağı tadım etkinliği" kapsamında 12 bin 909'dan fazla kişiye tadım yaptırarak adını Guinness World Records'a yazdırdı.

Didim Ziraat Odası tarafından düzenlenen 8. Zeytin Festivali kapsamında, "Birden fazla lokasyonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen en büyük zeytinyağı tadım etkinliği" yapıldı.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kategorinin yeni açıldığını ve ilk kez burada denendiğini, rekor sınırının da 12 bin 909 olduğunu söyledi.

Gemici, "Bu rekor unvanını elde edebilmek için Guinness World Records'ın uluslararası kurallarına uymak son derece önemlidir. Aksi takdirde rekor denemesi diskalifiye edilebilir. Bundan önceki bir rekor yok, bu yeni bir kategori. Çünkü 4 lokasyonda olduğu için bu rekoru ilk deneyen ve rekor unvanını ilk alan Didim Ziraat Odası olacak." dedi.

Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım da zeytinin katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesi ve doğru zeytinyağı kullanımının anlatılması amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gün boyu devam eden etkinlikte 12 bin 909'dan fazla kişi tadım yaptı.

Böylece Didim Ziraat Odası, Guinness World Records'a adını yazdırdı.

Subaşı, rekor belgesini Yıldırım'a teslim etti.

Kaynak: AA
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