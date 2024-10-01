Üye Girişi
Haberler

Didim'de Eski Eş Cinayeti: Sibel Aygan Hayatını Kaybetti

Didim'de Eski Eş Cinayeti: Sibel Aygan Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Sibel Aygan, eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Yıldırım, Milas'ta yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Sibel Aygan (34), sokak ortasında tartıştığı eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla öldürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Sibel Aygan, evden çıktığında eski eşi Mustafa Yıldırım'ı karşısında gördü. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldırım, yanındaki tabancayı çıkarıp Sibel Aygan'a ateş ederek kaçtı. Aygan, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sibel Aygan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa Yıldırım'ın, Muğla'nın Milas ilçesi yönüne kaçtığını tespit etti. Yıldırım, Milas'ta yakalanarak, gözaltına alındı.

Mustafa Yıldırım'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Yıldırım Yerel Haberler Politika 3-sayfa Güncel Milas Aydın Didim

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den İsrail'in Lübnan harekatına ilişkin ilk açıklama

 Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });