Dicle Üniversitesi yönetimi hastane ziyaretlerinde bulundu

Dicle Üniversitesi yönetimi Kurban Bayramı dolayısıyla üniversiteye bağlı hizmet veren hastaneleri ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen ve beraberindekiler, hastane ziyaretlerinde bulunarak tedavi gören hastalar ile personelin bayramını tebrik etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın selamlarını ve bayram tebriklerini ileten Şen, hastalara şeker ve kolonya ikram ederek moral verdi.

Hastalarla tek tek ilgilenen ve sağlık durumları hakkında sohbet eden Şen, hastane yöneticileri ve sağlık ekiplerinden tedavilerine ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, üniversite yönetimi olarak mesai kavramı gözetmeksizin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Şen, "Üniversitemiz bünyesindeki hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Durumları hakkında bilgi aldık, moral vermeye çalıştık. Bayramda çalışan hastane personelimizle de bayramlaştık. Ekiplerimiz bayram boyunca en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.