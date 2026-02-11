Dicle Üniversitesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü ile bölgedeki belediyelerin hizmet kalitesinin artırılması, kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve personel niteliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanı Siraç Çelik ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat tarafından imzalanan protokol ile birlik tarafından üye belediyelere yönelik düzenlenecek eğitim, seminer, konferans ve çalıştaylarda üniversitesinin öğretim elemanları eğitmen olarak görev alacak.

Ayrıca birliğin yürüttüğü sosyal ve teknik projelerde, üniversite akademisyenleri tarafından bilimsel ve teknik danışmanlık hizmeti sunulacak.

İki yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların karşılıklı mutabakatı ile aynı şartlarda uzatılabilecek.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Rektör Eronat, üniversitenin akademik birikimini bölgenin hizmetine sunmaya devam edeceğini belirterek, "Üniversite olarak bilgi ve tecrübemizi yerel yönetimlerle paylaşmayı önemsiyoruz. Bu iş birliğinin belediyelerimizin kurumsal kapasitesine ve bölgemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da katıldı.