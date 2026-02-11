Haberler

Dicle Üniversitesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, bölgedeki belediyelerin hizmet kalitesini artırmak ve kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre, üniversitenin akademik kadrosu, birliğin düzenleyeceği eğitim ve sosyal projelerde görev alacak.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü ile bölgedeki belediyelerin hizmet kalitesinin artırılması, kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve personel niteliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanı Siraç Çelik ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat tarafından imzalanan protokol ile birlik tarafından üye belediyelere yönelik düzenlenecek eğitim, seminer, konferans ve çalıştaylarda üniversitesinin öğretim elemanları eğitmen olarak görev alacak.

Ayrıca birliğin yürüttüğü sosyal ve teknik projelerde, üniversite akademisyenleri tarafından bilimsel ve teknik danışmanlık hizmeti sunulacak.

İki yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların karşılıklı mutabakatı ile aynı şartlarda uzatılabilecek.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Rektör Eronat, üniversitenin akademik birikimini bölgenin hizmetine sunmaya devam edeceğini belirterek, "Üniversite olarak bilgi ve tecrübemizi yerel yönetimlerle paylaşmayı önemsiyoruz. Bu iş birliğinin belediyelerimizin kurumsal kapasitesine ve bölgemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi