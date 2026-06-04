Dicle Üniversitesi uluslararası çalışmalarıyla Diyarbakır'ın tanıtılmasına katkı sunuyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Dış İlişkiler Ofisi, uluslararası projeler, öğrenci ve akademisyen değişim programlarıyla Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sağlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ Dış İlişkiler Ofisinin yürüttüğü uluslararası projeler, öğrenci ve akademisyen değişim programlarıyla kentin tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerini dünyaya tanıttığı belirtildi.

Üniversitenin her yıl gerçekleştirdiği çalıştay, sempozyum, konferans ve karşılıklı turlarla çok sayıda yabancı öğrenci ile akademisyeni kentte ağırladığı kaydedilen açıklamada, "Üniversite bünyesindeki heyetleri de yurt dışına göndererek kadim şehrin tanıtımına katkı sağlıyor. Karşılıklı kültürel etkileşim sayesinde Diyarbakır, turizmden eğitime kadar birçok alanda küresel bir cazibe merkezi haline geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Osman Solmaz, yürütülen Erasmus ve Avrupa Birliği projelerinin kentin uluslararası alandaki görünürlüğüne büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Görevlerinin sadece akademik iş birlikleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin başardığı, aslında kültür elçiliğinin de ötesinde. Çok farklı kültürlerden gelen insanlar Diyarbakır'ın gönüllü elçisi haline geliyor. Gelen misafirlerimizin Diyarbakır'a ve üniversitemize bakış açılarının oldukça pozitif olduğunu görüyoruz. Özellikle bahar mevsiminde yapılan ziyaretler Eğil, Sur ve kampüs gezileriyle çok daha anlamlı hale geliyor."