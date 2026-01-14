Haberler

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi ve seçimini yaptı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eronat, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Eronat, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesi ile "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" adlı fotoğraflarını tercih eden Eronat, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getiren Eronat, "Seçkilerde zorlandım. En çok da Gazze ile ilgili fotoğrafları seçerken zorlandım çünkü hepsi aynı acıyı yansıtıyordu. Fotoğrafları çeken muhabirler, çok büyük bir emek vermiş ve aynı zamanda hepsi bir sanat insanı olduğunu göstermiş." dedi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

