Dicle Üniversitesi'nden Tarımda Sürdürülebilirlik İçin Önemli Adım

Dicle Üniversitesi'nden Tarımda Sürdürülebilirlik İçin Önemli Adım
Güncelleme:
Dicle Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen GLISTEN Projesi'nin final toplantısı Barselona'da yapıldı. Proje, akıllı teknolojilerle sürdürülebilir tarımı destekleyerek sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) koordinatörlüğünde yürütülen "Green Livestock Farming through Smart Technology in HEIs (GLISTEN) Projesi"nin final toplantısı Barselona'da gerçekleştirildi.

Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DÜ proje ortağı Universitat Autonoma de Barselona'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile Ziraat Fakültesi Dekanı ve Proje yürütücüsü Prof. Dr. Muzaffer Denli katıldı.

"Avrupa Yeşil Mutabakatı"nın öncelikli hedeflerine katkı sağlayan proje, Türkiye-Avrupa akademik işbirliğinde örnek bir model teşkil ediyor.

Rektör Prof. Dr. Eronat, iki yıldır üniversitelerinin koordinatörlüğünde başarıyla yürütülen GLISTEN Projesi'nden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin hayvancılık kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve akıllı teknolojilerle sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak amacıyla yürütüldüğünü belirterek "Bu yönüyle Türkiye ile Avrupa üniversiteleri arasında alandaki ilk işbirliklerinden biridir. GLISTEN Projesi, daha yeşil, akıllı ve sürdürülebilir bir tarımın geleceğinin kapılarını aralıyor. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Denli ise proje ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Geleneksel hayvancılığı akıllı teknolojilerle buluşturup iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yenilikçi çözümler geliştirdiklerini aktaran Denli, şunları kaydetti:

"Uluslararası ve disiplinler arası iş birlikleri kurduk. Genç araştırmacılara küresel bilim sahnesinde deneyim kazandırarak sürdürülebilir tarımın geleceğine yön verdik."

Farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının izleme ve değerlendirmesi Universitat Autònoma de Barcelona'dan Prof. Dr. J. Francisco Pérez tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Muzaffer Denli'nin proje kapanışında gerçekleştirdiği genel değerlendirme konuşmasının ardından, katılım belgelerinin takdimiyle toplantı sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gizli kamera skandalı! Hastaların görüntülerini kaydetmiş

Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den hastane odasında ilk paylaşım

Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

