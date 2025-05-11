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Dicle Üniversitesi'nden Dezenformasyona Açıklama

Dicle Üniversitesi'nden Dezenformasyona Açıklama
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Dicle Üniversitesi, hukuk fakültesi mezuniyet töreni ile ilgili sosyal medyada yayımlanan montaj içeriklerin dezenformasyon olduğunu duyurdu.

Dicle Üniversitesince, hukuk fakültesi mezuniyet törenine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında montaj yoluyla dezenformasyon içeren paylaşımların servis edildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni" ile ilgili bazı sosyal medya platformlarında montaj yoluyla dezenformasyon içeren paylaşımların servis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili başlatılan inceleme neticesinde, paylaşılan içerikteki posterin montaj olduğu, pankartlarda da herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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