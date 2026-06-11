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Diyarbakır'da "Okuma Salonu ve Öğrenci Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak Okuma Salonu ve Öğrenci Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, merkezin öğrencilere modern çalışma ortamı sunacağını ve üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yapılacak "Okuma Salonu ve Öğrenci Yaşam Merkezi"nin temeli atıldı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, törende yaptığı konuşmada, bilgi çağında en önemli sermayenin, düşünen, araştıran ve üreten insan kaynağı olduğunu, üniversitelerin bu insan kaynağının yetiştiği merkezler olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, sosyal ve kültürel açıdan da gelişimlerine katkı sağlayacak yaşam alanlarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını anlatan Eronat, şunları kaydetti:

"Bugün temelini attığımız Okuma Salonu ve Öğrenci Yaşam Merkezi, öğrencilerimize modern, konforlu ve nitelikli bir çalışma ortamı sunmanın yanı sıra sosyal etkileşimi güçlendiren, öğrenmeyi teşvik eden ve üniversite yaşamını zenginleştiren önemli bir merkez olacaktır. Üniversitemiz 50 yılı aşkın köklü geçmişiyle sadece bölgemizin değil, ülkemizin de önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Bu temel, yalnızca bir binanın temeli değil, aynı zamanda bilgiye erişimin, akademik başarının, sosyal gelişimin ve güçlü bir geleceğin temelidir. İnanıyorum ki burada yükselecek olan bu merkez, binlerce öğrencimizin hayallerine ev sahipliği yapacak, nice araştırmaların, projelerin, fikirlerin ve başarı hikayelerinin doğmasına katkı sağlayacaktır."

Projeye katkı sunan Eti Bakır İşletmesine teşekkür eden Eronat, eğitime yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, bunun üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Mazıdağı Eti Bakır İşletmesi Genel Müdürü Bekir Kan da kalkınmanın, gelişmenin ve sürdürülebilir başarının en önemli kaynağı eğitimin temel taşının, bilgiye erişim imkanlarının güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını, yöneticilerini ve toplum liderlerini yetiştiren merkezler olduğunu dile getiren Kan, bu nedenle gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için yapılan her yatırımın, ülkenin geleceğine yatırım olduğuna inandıklarını vurguladı.

Kan, "Temelini atacağımız bu eser yalnızca bir bina değil, bilgiye, eğitime ve ülkemizin geleceği gençlerimize duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olacaktır. İnanıyoruz ki burada eğitim gören öğrencilerimiz, yapacakları çalışmalarla bilimsel başarılarını artıracak, ülke kalkınmasına ve insanlığın ortak birikimine önemli katkılar sunacaklardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince butona basılarak merkezin temeline ilk harç döküldü.

Törene, eski AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ile Oya Eronat, DÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat, DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ile akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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