Dicle Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy anma programı düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle düzenlenen programda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında anıldı.

DÜ yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yıl dönümünde minnetle ve şükranla andıklarını belirtti.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Mehmet Akif Ersoy'un herkese örnek teşkil eden şahsiyeti ile de anılmayı anlaşılmayı hak eden fikir, sanat ve mücadele insanı olduğunu ifade etti.

Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Doç. Dr. Salih Erpolat da Mehmet Akif Ersoy'un yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.