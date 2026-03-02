Nehir kenarına bırakılan otomobil suya sürüklendi

BATMAN'da balık tutmak için Dicle Nehri kenarına gelen kişinin, suya sürüklendiği otomobili, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay, Batman merkeze bağlı Oymataş köyü mevkisinden geçen Dicle Nehri'nde meydana geldi. Balık avlamak için nehir kenarına giden kişi, otomobilini su kenarına park etti. Bir süre sonra geri dönen araç sahibi, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede, aracın Dicle Nehri'ne sürüklendiği tespit edildi.

İtfaiye dalgıç ekipleri, su altında özel mıknatıs tekniği kullanarak aracın yerini belirledi. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı