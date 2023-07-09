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Dicle Nehri'nde mahsur kalan 16 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Dicle Nehri'nde mahsur kalan 16 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde piknik yaparken Dicle Nehri'nin yükselmesiyle mahsur kalan 16 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde Dicle Nehri kıyısına pikniğe giden ve suların yükselmesiyle mahsur kalan 16 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi yakınlarından geçen Dicle Nehri'nde su seviyesinin düşük olduğu alanda piknik yapan aralarında çocukların da olduğu 16 kişi, suların yükselmesiyle akşam saatlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 16 kişiyi bot yardımıyla güvenli alana çıkardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Yenişehir Dicle AFAD Güncel Haberler

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