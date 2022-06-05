Dicle Nehri'nde boğulan 3 lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulan 3 lise öğrencisinin cenazesi memleketlerinde toprağa verildi.

Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde yatılı okuyan ve Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

3 kız kardeşi bulunan 10. sınıf öğrencisi Osman Yetişgin'in (16) cenazesi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kılınan namazın ardından Karabehlülbey Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

"4 kez Türkiye şampiyonu oldu"

Wushu milli takım antrenörü Nimet Kalkan, AA muhabirine, 11 yıldır Silvan Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde wushu antrenörü olarak görev yaptığını belirterek Osman Yetişgin'in de yaklaşık 9 yıldır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde wushu sporcusu olarak eğitim gördüğünü söyledi.

"9 yılda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. Bir kez Türkiye ikinciliği, bir kez de Türkiye üçüncülüğü elde etti. Güneydoğu bölge şampiyonalarında defalarca birincilik elde etti. Spor kariyerinde başarılı olduğu gibi eğitiminde ve okulunda da başarılı bir öğrenciydi." ifadelerini kullanan Kalkan, öğrencinin başarısından dolayı fen lisesini kazandığını belirtti.

Kalkan, öğrencisi Yetişgin'in son olarak bir ay önce yanına gelip, doktor olmak istediğini söylediğini aktararak bunun üzerine öğrencisine, "Sana inanıyorum, hedefine ulaşacaksın." dediğini kaydetti.

Yetişgin'in 2023'te tekrar Türkiye şampiyonu olup Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkeyi temsil etmek için çok çalışacağını ifade ettiğini anlatarak, "Çok başarılı bir öğrencimizdi. Kaybettiğimizden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

12. sınıf öğrencisi Enes Can'ın (17) cenazesi de memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine getirildi. Can ailesinin 8 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenilen Enes Can'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

5 kardeşi olduğu öğrenilen 10. sınıf öğrencisi Yunus Vural'ın (16) cenazesi ise memleketi Mardin'in Mazıdağı ilçesine getirildi. Vural'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gündoğan Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde 4 lise öğrencisi, Dicle Nehri'ne girmiş, öğrencilerden 1'i kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü akıntıya kapılmıştı.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 3 lise öğrencisi, kaldırıldıkları Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.