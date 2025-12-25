Haberler

Dicle'de üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları verildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Sütümü Koruyorum Projesi' kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları desteği verildi. Törenle teslim edilen ekipmanlar, bölgedeki hayvancılığı desteklemeyi amaçlıyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Sütümü Koruyorum Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeyle 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında temin edilen 7 süt soğutma tankı ve laboratuvar ekipmanları, Dicle'nin Çavlı Mahallesi'nde düzenlenen törenle, Çavlı Hayvancılık Kooperatifi üyelerine teslim edildi.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, programda yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana destek verdikleri kooperatifle hayvancılığın gelişmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kooperatifin 300 inekle üretime başladığını, bugün bu sayının 1100'e yükseldiğini belirten Atış, "Süt sağım makinesi desteğimizin ardından şimdi de süt soğutma tankı projemizle devam ediyoruz. Bugün 7 tankı dağıtacağız. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı artıracağız. Kooperatifimiz vasıtasıyla yıllık 200 ton peynir üretimimiz bulunuyor. Bu üretimin köy ekonomisine yıllık katkısı 500 milyon liraya ulaşıyor." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da Tarım ve Orman Bakanlığının projesini hayata geçirmenin ve çiftçilerin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kooperatifin Türkiye'nin tarım ve hayvancılığı için bir başarı öyküsü olduğunu vurgulayan Alan, bu başarının, devletin sağladığı destekler ile üreticilerin emeğinin birleşmesinin sonucu olduğunu dile getirdi.

Alan, şunları kaydetti:

"Dağıtımını yaptığımız bu modern soğutma tankları ve analiz cihazları ile artık sütünüzü en hijyenik koşullarda kalitesini koruyarak muhafaza edebileceksiniz, sütünüz pazarda hak ettiği değeri bulacaktır. 'Sütümü Koruyorum Projesi' sadece bir ekipman desteği değil, aynı zamanda kaliteye, standarda ve sürdürülebilir üretime verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bakanlığımız, kooperatiflerimizi ve üreticilerimizi her zaman desteklemeye, yanınızda olmaya devam edecektir."

Törene, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Lütfü Mendi, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Bekir Büyükgürses, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hıdır Şimşek ile teknik personel ve kooperatif üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
