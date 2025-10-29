Haberler

Diba Park, Arsuz'da Törenle Açıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deprem sonrası yapılan Diba Park törenle açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan "Diba Park" törenle açıldı.

Arsuz Belediyesince Karaağaç Şarkonak Mahallesi'ne kazandırılan parkın açılışı için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, törende yaptığı konuşmada, deprem sonrasında kenti ayağa kaldırmak için herkesin el ele vererek çalıştığını söyledi.

Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de parkın açılışını yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Törene, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur ve Servet Mullaoğlu ile Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
