ŞEHİT ASTSUBAYIN ANISINA 82 UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 Eylül'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen adli arama faaliyetinde meydana gelen silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un anısına ithafen 82 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 Eylül'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen adli arama faaliyetinde meydana gelen silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un anısına ithafen 82 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 89 şüpheli ile yakalama emri bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt Operasyonları kapsamında 82 operasyonel faaliyet icra edildi. Adreslere yapılan baskınlarda 89 şüpheli şahıs ve narkotik suçlarından haklarında yakalama emri bulunan 6 şahıs yakalanarak gerekli adli işlem başlatıldı. Ayrıca 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan 8 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlar kapsamında ikametlerde hassas burunlu narkotik kepeklerle yapılan aramalarda ise 5 kilo 269 gram kubar ve toz esrar, 137 adet sentetik, narkotik, psikotrop hap, 490 kök kenevir bitkisi, 3 adet kenevir bitkisi yetiştirme amacıyla kullanılan iklimlendirme cihazı, 39 gram eroin, 28 gram sentetik kannabinoid, bonzai, 24 gram metamfetamin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, 6 adet tabanca, 174 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği, 148 adet 12 kalibre çapında av tüfeği fişeği, 5730 paket kaçak sigara, 66 adet kaçak elektronik sigara, 66 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak ve kılıç, 4 adet plakasız şasesi kazınmış motosiklet ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Açıklamanın sonunda, uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarını önlemek maksadıyla Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca her alanda alınacak önlemlerin artırılarak devam ettiği vurgulandı. (DHA)