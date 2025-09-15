Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sabah saat 10.20'de Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan hareket ederek Katar'a ulaştı. İkili, burada düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak. Zirve, bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve ortak meseleleri ele almak amacıyla önemli bir platform olacaktır.

Tuğçe ODABAŞI - Şevval CİNDİR / İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sabah saat 10.20 sıralarında Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
