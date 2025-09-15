Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sabah saat 10.20'de Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan hareket ederek Katar'a ulaştı. İkili, burada düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak. Zirve, bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve ortak meseleleri ele almak amacıyla önemli bir platform olacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sabah saat 10.20 sıralarında Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.
