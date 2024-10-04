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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Lübnan Göç İddialarına Yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Lübnan Göç İddialarına Yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan Lübnan'dan göç dalgası görüntülerinin, Papa Franciscus'un Doğu Timor ziyaretine ait olduğunu belirterek iddiaları yalanladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada 'Lübnan'dan göç dalgası' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, Papa Franciscus'un Doğu Timor ziyaretine ilişkin olduğunu belirterek, iddiaları yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Lübnan'dan göç dalgası' iddiaları doğru değildir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, herhangi bir göç olayı ile ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu görüntülerin, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül'de Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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