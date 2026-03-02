Haberler

"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Güncelleme:
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 3. gününde devam ederken, Türkiye'de bulunan bir ABD askeri üssünün vurulduğu iddiası infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken sosyal medyada ortaya atılan " Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiası kamuoyunda gündem oldu. İddiaların ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden jet açıklama geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ' Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' yönündeki iddialar gerçek değildir.

"ÜLKEMİZE YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
