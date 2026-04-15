DMM'den, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları ile ilgili dezenformasyon uyarısı

DMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırganlarla ilgili asılsız iddiaların toplumda bilgi kirliliği yaratmak amacıyla yapıldığını açıkladı. Bu tür sahte bilgilere karşı adli süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " ' Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve ' Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp, serbest bırakıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

DMM sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan; "Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı" ve "Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar, yalnızca birer bilgi kirliliği değil; toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarımızı hedef göstermeyi ve milletimizin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan açık birer algı operasyonudur. Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

