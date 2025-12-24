Haberler

DMM'den 'Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu' iddiasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında yer alan Türkiye'ye ait bir ticari geminin Karadeniz'de vurulduğu yönündeki iddiaların 13 Aralık 2025 tarihli görüntülerden yola çıkarak yayıldığını ve güncel bir olayla ilgisi bulunmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntülerin, 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
