Deyrizor'da devriye görevindeki güvenlik güçlerine saldırıda 2 güvenlik gücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Deyrizor'da kimliği belirlenemeyen kişiler devriye görevindeki güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti, çok sayıda görevli yaralandı.
Suriye'nin Deyrizor ilinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 2 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler devriye görevindeki Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 güvenlik gücü öldü, çok sayıda görevli yaralandı.
Kaynak: AA