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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi, ülkesinde yaşanan olayların sorumlularının dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacağını savunarak, kısas hakkına sahip olduklarını belirtti.

İran basınında yer alan haberlere göre Vahidi, Besic Gücü Öğrenci Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'da yaşanan olayların faillerinin dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacağını ve rahat uyuyamayacağını söyleyen Vahidi, Besic mensuplarına hitaben, "İntikam ile kısas sizin ve bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.

ABD'yi işaret eden Vahidi, İran'ın düşmanlarının Birinci Dünya Savaşı dönemine kıyasla daha güçlü olduğunu ancak buna rağmen Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin önemli başarılar elde ettiğini savundu.

İran'ın yalnızca Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nı değil bu bölgelerin 500 kilometre ötesini de kontrol ettiğini ileri süren Vahidi, ABD savaş gemilerinin ülkesine yaklaşmaya cesaret edemediğini iddia etti.

Düşman yenilgiyi kabullenmeli

Vahidi, İran'ın düşmanlarının ülkeye ait adaları ele geçirmek istediğini ancak öldürülme veya esir alınma korkusuyla böyle bir girişimde bulunamadığını söyledi.

Ülkesine yönelik saldırıların İran'ın savunma doktrininin yeniden değerlendirilmesine yol açacağını belirten Vahidi, büyük bir çatışma ve mücadele döneminden geçtiklerini, bu sürecin aşılmasının ardından İran'ı daha iyi günlerin beklediğini ifade etti.

Vahidi, geçmişte Basra Körfezi'nde Batılı ülkelere ait yaklaşık 120 savaş gemisinin faaliyet gösterdiğini ancak bugün bölgede bu gemilerden hiçbirinin kalmadığını iddia etti.

ABD ve müttefiklerine de seslenen Vahidi, "Düşman, yenilgiyi kabul edip bölgeden ayrılmaktan başka yolu kalmadığını bilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA