Malatya'da İnşaat Malzeme Taşıyan İş Makinesi Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, evine inşaat malzemesi taşırken devrilen iş makinesinin altında kalan operatör Arif Ayçiçek (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yalınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki evine malzeme taşıyan Arif Ayçiçek, kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Ayçiçek, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Ayçiçek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ayçiçek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.