Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nden Öğrenciye Yanıt

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, okulu için sahne ekipmanı talebinde bulunan ilkokul öğrencisi Sidra Topçuoğlu'nun mektubuna yanıt verdi.

Karadağlı, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulunda eğitim gören Sidra Topçuoğlu'nun gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektubunda, okulun konferans salonundaki eksiklerden bahseden Topçuoğlu, "Tamer amca, bizler tiyatro yapmayı çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla tiyatro oyunları oynamak istiyoruz. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz bizi izlesin istiyoruz. Okulumuzda bir konferans salonu var ama perdemiz eski, ışıklar iyi çalışmıyor, dekorumuz yok ve mikrofonlarımız hep bozuluyor." ifadesini kullandı.

Tamer Karadağlı, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü ile temasa geçtiğini belirterek, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlerin mutlu olması, tiyatro ile bu kadar iç içe olmanız beni çok mutlu etti." açıklamasında bulundu.