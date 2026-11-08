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Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Tekirdağ'da 10 Kasım'da piyano resitali verecek

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Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, 10 Kasım Salı günü saat 20.30'da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Yılmaz İçöz Sahnesi'nde piyano resitali verecek. Resital, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette Vali Soytürk, Kaymak ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaymak ve beraberindekilere teşekkür etti.

Gülsin Onay, Tekirdağ'da konser verecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında piyano resitali düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, resitalde Devlet Sanatçısı Gülsin Onay sahne alacak.

Resital, 10 Kasım Salı günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

SGK ve İŞKUR il müdürlerinden Günay'a ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Fatma Derya Alan ve İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre ziyarette, Alan ve Esen, Günay'a yeni çalışma dönemi dolayısıyla başarı diledi.

Günay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alan ve Esen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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