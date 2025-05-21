Devlet Korumasındaki Çocuklara Trafik Eğitimi

Devlet Korumasındaki Çocuklara Trafik Eğitimi
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Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara, emniyet kemeri takma ve trafik kuralları uygulamalı olarak öğretildi. Eğitime katılan 40'a yakın çocuk, akülü araçlarla trafik parkurunda pratik yaptı.

ERZURUM'da devlet koruması altındaki çocuklara trafik eğitimi verildi. Trafik polislerinin çizgi film ve çeşitli materyaller kullanarak verdiği eğitim sonrası, akülü araçlara bindirilen çocuklara kurallar uygulamalı olarak öğretildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Trafik Eğitim Parkı'nda koruma altındaki çocuklara yönelik düzenlenen eğitime, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, trafik polisleri ve görevliler katıldı. Eğitim sınıfında akülü araçlara bindirilen çocuklara öncelikle emniyet kemeri takma konusunda bilgi verildi. Video gösterimi ve çeşitli materyallerle işlenen eğitimin ardından parkura çıkarılan çocuklar, akülü araçlarla derse devam etti. Eğitimcilerin yanına oturan çocuklara bu kez trafik parkındaki parkurda trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, bina, okul ve hastane gibi çeşitli yapıların da yer aldığı parkta, polis ekipleri tarafından çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları bilgileri verildi. Akülü araçlara binen çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

'TRAFİK KONUSU KÜÇÜK YAŞLARDA BİLİNÇ KAZANMAKLA BAŞLAR'

Trafik konusunda bilincin küçük yaşta verilen eğitimle başladığını belirten Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan trafik eğitim alanında her daim ilköğretim ve ortaöğretimdeki çocuklarımıza trafik eğitimi veriyoruz. Trafik konusu küçük yaşlarda öğrenmeyle, bilinç kazanmayla başlıyor. Yurt çocuklarımıza bu bilincin kazandırılması noktasında eğitim düzenledik" dedi.

'Trafik öğreniyorum' etkinliğine 40'a yakın çocuğun katıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız iş birliğiyle 40'a yakın çocuğumuzu trafik eğitimi ve trafik alışkanlığı almaları noktasında yetiştiriyoruz. Toplumda trafik kurallarına uymak çok önem arz ediyor. Çocuklarımızın bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi noktasında paydaş kurumlarımızla iş birliğini sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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