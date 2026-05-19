Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi için sorumluluğumuz büyük

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdayken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı. Bahçeli, salona gençlerinin bozkurt işareti yaparak oluşturduğu koridordan geçerek girdi.

Konuşmasının başında salondaki gençlere seslenen Bahçeli, "Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına, Türk İslam davasının genç nefeslerine, istikbalimizin şafak vaktine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Al bayrağın altında şahsiyetini inşa eden, Bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten, Kızıl Elma'nın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftihar ediyorum" diye konuştu.

"SEVGİLİ ASENALAR, BOZKURTLAR..."

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Hasretini çektiğimiz, dualarda dilediğimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşımda, dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek ne kadar övünsek ne kadar iftihar etsek azdır. Bu salonu dolduran alnı ak, aklıselim sahibi, kalbi sağlam, azmi aşikar, niyeti halis olan, bütün samimiyetimle kendileriyle gurur duyduğum sevgili asenalar, sevgili bozkurtlar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Her birinizi teker teker bağrıma basıyorum" ifadesini kullandı.

"19 MAYIS, PAŞA'NIN İLELEBET SÜRECEK İSTİKBAL SEFERİNİN ADIDIR"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, 19 Mayıs'ın, mahzun kalmış milletin miracı, esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılması olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın, karanlığa terk edilmek istenen bir coğrafyada fecrin ilk ışıkları olduğunu da vurgulayan Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Çünkü 19 Mayıs, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecek istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en ön saflarında birer nefer olmaktır. Kıymetli asenalar, değerli bozkurtlar, o halde korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız, satmayacaksınız, savrulmayacaksınız. Rüzgar belki sert esecek, yollar sarpa saracak. Zaman zaman hissenize o kurt yalnızlığı düşecek. Bazen kimse sizi anlamayacak, ne kadar dil dökseniz de anlaşılmayacaksınız. Güneşli günlerin yolcuları, şen sofraların misafirleri, düz yolların heveslileri değil, çetin zamanların nöbetçileri, puslu havalarda ocaklarının bekçileri, Türk milliyetçiliği davasının yegane hancısı olacaksınız."

"GÜNLERİNİZİ SANAL ALEMİN GİRDABINA, GÖNLÜNÜZÜ KÖKSÜZ AKIMLARIN SELİNE KAPTIRMAYACAKSINIZ"

Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerinizi sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız. Zamanınızı boşluğa, zihninizi kargaşaya, emeklerinizi faydasız telaşa, tertemiz ruhlarınızı sahte parıltılara teslim etmeyeceksiniz. Aklınızı ilimle, ahlakınızı imanla, hayallerinizi ülküyle, hedeflerinizi disiplinle tahkim edeceksiniz. Saflarınızı terk etmeyecek, gerektiğinde ileri atılmaktan ve bir daha geri dönmemekten çekinmeyeceksiniz. Günü kurtaran değil, asırları kurmaya namzet olan, o asra Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız.

"CENK MEYDANLARI SİBER SAHAYA EKLENMİŞTİR"

Bugün bu salonu dolduran Türk gençlerinin gözlerine baktığımızda görüyoruz ki şehitlerimizin emaneti yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Ülkücü şehitlerimizin hatıraları bugünümüze biçim veren, aydınlık katan kutup yıldızlarımızdır. Onların aziz hatırası yalnız dualarımızda ve anılarımızda değil, bugün kitap başında ter döken, laboratuvarda bilimle emek harcayan, kod yazan, proje geliştiren, toprağı tanıyan ve üreten Türk gençliğinin alın terinde yaşamaktadır. Zira çağ değişmiştir. Cenk meydanları siber sahaya eklenmiştir. Kılıcın yanına algoritma, sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında, bazen milli bir yazılımda, bazen bir İHA kanadında, bazen bir yarış aracının motorundadır. Bunun içindir ki Ülkü Ocakları'nın teknoloji alanındaki hamleleri, Türk gençliğini çağın öznesi yapma gayretidir.

"KARDEŞİNİZİN KUSURUNU MEYDANLARDA BÜYÜTMEYİN"

Bugün Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdayken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Birbirinize dayanın. Birbirinizi eksilten değil artıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Kardeşinizin kusurunu meydanlarda büyütmeyin, usulünce düzeltin. Yol arkadaşınızı hatasıyla boğmayın, elinden tutup ayağa kaldırın. Saflarınızı dedikoduyla, hasetle, fitneyle, küçük hesaplarla, nefsin fısıltılarıyla zayıflatmayın. Unutmayınız büyük yürüyüşler, birbirinin ayağına basanlarla değil; birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır.

"YOLUMUZ MAKAM İÇİN DEĞİL DAVA İÇİN"

Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, aynı sancağın gölgesinde yürüyenlerin alınganlıkla, kırgınlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil adanmışlık zamanıdır. Bugün dağılma değil derlenme, tükenme değil toparlanma zamanıdır. Yolumuz yalnız yürüyenlerin, 'bizi' unutup 'ben' diyenlerin yolu değildir.

Yolumuz, makam için değil dava için. Alkış için değil Allah rızası için. Ekranlarda, kürsülerde boy göstermek için değil, ağır mesuliyetleri sırtlamak için baş koyanların yoludur. Yükünüz ağırlaşsa da dizleriniz titremesin. Yolunuz uzasa da gözleriniz hedeften ayrılmasın. Sizler birbirinize emanetsiniz ve unutmayın ki bu dava da sizlere emanettir. Bu emaneti öfkeye kurban etmeyeceksiniz, gaflete teslim etmeyeceksiniz. Bu emaneti fitneye, fesada, şahsi hesaplara terk etmeyeceksiniz. Siz böyle dimdik durdukça Allah'ın izniyle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ufku Üç Hilal'in nuruyla aydınlanacaktır. Aziz Türk gençliği, Yolu doğru olanın yükü ağırdır.

"YOLUNUZ SARPA SARDIĞINDA SABRINIZ ARTSIN"

Hak yolun yolcusu olmak kolay değildir. Milleti için yanmak, vatanına hizmet için çalışmak, Türk-İslam ülküsü yolunda ömür tüketmek, yalnızca Allah için sebat göstermek, nefsi dizginlemek gelecek için bugünden ter dökmek kolay değildir. Fakat unutmayınız. Allah dağına göre kar verir. Büyük emanetler büyük gönüllere, büyük davalar büyük iradelere, büyük hedefler büyük milletlerin evlatlarına nasip olur. Yolunuz sarpa sardığında sabrınız artsın. Fırtınalı havalarda saflarınız sıklaşsın. Karanlık çöktüğünde imanınız yolunuzu aydınlatsın. Ülkü Ocakları'yla övünüyor, Türk gençliğine güveniyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, cefakar gazilerimizi, muhterem ecdadımızı minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, Türk milliyetçiliği fikrine gönül ve ömür vermiş bütün dava ve fikir adamlarımızı, ülkücü nesillerin yetişmesinde emeği bulunan büyüklerimizi özlemle ve şükranla anıyorum."

Kaynak: ANKA